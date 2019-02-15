شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2019م .. شاهد ما الذي ورد فيه واثار غضب اليمنيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رقى الرئيس عبدربه منصور هادي عددًا من القيادات الأمنية في عدن بينها قيادات متهمة بالتورط في جرائم الاغتيالات التي تشهدها العاصمة المؤقتة منذ نحو أربع سنوات.
حيث قضى قرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2019م بترقية كلا من : محمد الشعيبي وفارس قاسم إلى رتبة مقدم
وترقية كلا من : شلال الشوبجي ويسران المقطري إلى رتبة رائد ، وهو أحد أبرز القادة الأمنيين التي توجه إليهم تهمة التورط في الاغتيالات التي تشهدها عدن.
وترقية نبيل الشاعري إلى رتبة نقيب
وترقية كل من : أحمد محسن مثنى ورجالي الشاعري وصامد ناجي وأحمد مساعد وزكي عمر وعبدالرحمن النقيب إلى رتبة ملازم أول .
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