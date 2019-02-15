رئيس الوفد الوطني يجدد تأكيد وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

دعا رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام أطياف الشعب اليمني إلى إدانة الموقف المخزي لحكومة المرتزقة بمشاركتها بمؤتمر وارسو.. مؤكدا أن موقف اليمن كان وسيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي والمقدس.

وأشار محمد عبدالسلام في بيان له إلى أن السلام في اليمن لن يتأتى من خلال الهرولة المقيتة إلى أحضان إسرائيل .

واعتبر المشاركة الخيانية في مؤتمر وارسو من قبل مجموعة تحالف العاصفة وحكومة المرتزقة تمثل تصعيدا في العدوان على اليمن.. وقال “إن مسالمة العدو الإسرائيلي لن تجلب لصاحبها إلا الذل والعار والهوان “.

وأضاف” غيبت ما تسمى بحكومة هادي من اجتماع رباعية العدوان على اليمن ” أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات” الذي عقد على هامش مؤتمر وارسو وجيء بممثلها لحفلة وارسو لاستخدامه بالعرض المسرحي بطريقة هزلية تعكس مستوى الهوان لخونةُ الأوطان”.

وقال ” ليس لحكومة مزعومة أي مسوغ لحضور مؤتمر وارسو المشبوه سوى أنها بلا قرار وبلا إرادة، ومطلوبٌ أن تظل كذلك ليسهل انقيادُها وجرها لمواطن كانت إلى وقت قريب تشكل جريمة وطنية وقومية، خاصة في أنشطة سياسية لها تداعياتها الكارثية على مصير الأمة “.

ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أن المكوث الطويل لحكومة المرتزقة في الخارج يبدو أنه قد أصابها بلوثة التطبيع فانساقت وراء الرياض وأبوظبي بشكل أعمى.

وأشار إلى أن حفلة وارسو المكرسة أمريكيا وإسرائيليا وبغطاء عربي لتصفية قضية فلسطين، لا بد أن تكون علامة فارقةً بين زمنين، ومحورين، محور فلسطين، ومحور أمريكا وإسرائيل، وعلى الشعوب العربية التحرك لاستعادة زمام المبادرة.