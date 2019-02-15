إتفاق يمني إماراتي على إعادة تفعيل المشاريع الممولة من صندوق أبوظبي

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، مع المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي في مقر الصندوق بدبي، مشاريع الصندوق القائمة والمتعثرة في اليمن .

وأتفق الجانبان خلال اللقاء على إعادة تفعيل المشاريع الممولة من الصندوق، ووضع خارطة عمل مشتركة للمشاريع بما يستوعب الأولويات والاحتياجات التنموية على المستويين القريب والبعيد، بالإضافة الى تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف ووضع اللبنات الأولى للتنفيذ وتهيئة الظروف وتوفير المناخ المناسب لاستئناف المشاريع وحل اي اشكاليات قد تواجه سير العمل ان وجدت وصولا إلى شراكة تنموية متكاملة.

وخلال اللقاء، أستعرض الوزير العوج مستجدات الأوضاع في الجانب التنموي وأهمية استئناف تنفيذ بعض المشاريع التنموية المتعثرة .. مؤكداً على أهمية تلك المشاريع لما لها من اثر ايجابي في توفير الخدمات الاساسية وفرص العمل .

وثمن الدكتور العوج، الدعم السخي الذي قدمته دولة الامارات الشقيقة لليمن في المجالات التنموية والإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

من جانبه عبر المسؤول الإماراتي عن أمله في أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير وبداية حقيقية لتقييم مستوى تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق .. مؤكدا وقوف الامارات الكامل إلى جانب اليمن واليمنيين في مختلف الظروف.