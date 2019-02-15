شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصرع قيادي حوثي كبير.. تعرف عليه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏أكدت مصادر مقتل المدعو/فيصل جمعان محافظ عمران المعين من قبل الحوثيين في مواجهات قفلة عذر قبل قليل .

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