شكرا لقرائتكم خبر عن من الكويت .. الكشف عن الخطر القادم في اليمن .. وهذه الفئة أسوأ من الحوثي وأشر ‘‘الاسم’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن دكتور العلاقات الدولية الكويتي الدكتور فايز النشوان، هجوما مفحما على هاني بن بريك، نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بالانفصال والمدعوم إماراتيا.

وجاء هجوم النشوان على بن بريك، بعد اتهام الأخير للمفكر السعودي الدكتور سليمان العقيلي بانتمائه للإخوان، بعد تأكيد الأخير على أن المجلس الانتقالي على صلة بمليشيات الحوثي ويعمل على تهريب الاسلحة إليها.



وقال النشوان ردا على بن بريك في تغريدة على تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية": "سليمان العقيلي من خيرة أبناء الخليج وهو ذو عقل راجح ورأي معتبر حصيف أما محاولتك شيطنته بإتهامه بالأخونه فذلك يؤكد على اضراره بمشروع المجلس الإنتقالي الذي يتنافى مع أسس دعم الشرعية بوحدة أراضي اليمن".

واختتم النشوان تغريدته مخاطبا بن بريك ومجلسه الانفصالي: "لم تختلفوا عن الحوثة في شيء بل لربما كنتم أسوأ منهم وأشر".

وكان بن بريك تطاول على السعوديين، بعد بث تقرير لقناة العربية الحدث يكشف تورط الانتقالي بدعم الحوثيين.

فيما يلي نص تغريدة النشوان:

سليمان العقيلي من خيرة أبناء الخليج وهو ذو عقل راجح ورأي معتبر حصيف أما محاولتك شيطنته بإتهامه بالأخونه فذلك يؤكد على اضراره بمشروع المجلس الإنتقالي الذي يتنافى مع أسس دعم الشرعية بوحدة أراضي اليمن | لم تختلفوا عن الحوثة في شيء بل لربما كنتم أسوأ منهم وأشر.