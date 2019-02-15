الكثيري يدشن مشروع ترميم روضة تاربة للطفل بمديرية سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مشروع ترميم روضة الطفل بمنطقة شعب الحصان بتاربه مديرية سيئون بتكلفة 49 الف و 142 دولار.

وجاء ذلك بتمويل من قبل مشروع الأشغال العامة ويتكون المشروع من سبع قاعات دراسية و صالة طعام و بوفيه و دورات مياه و مسرح و عدد من الالعاب التعليميه للأطفال.

وفي حفل الافتتاح الذي أقيم بساحة الروضه بارك وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري افتتاح الروضة .. مشددا على أهمية دفع الأسر لأطفالهم الالتحاق بالروضة و دعم إدارتها لتنفيذ البرامج التعليميه الخاصة بالأطفال لغرس المبادئ والقيم الحميدة للأطفال موجه مدير عام مديرية سيئون برفع دراسة لتنفيذ مشروع توسعة الروضه لاستيعاب إعداد أكبر من الأطفال.

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وفي الحفل الذي حضره الدكتور محمد أحمد فلهوم مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت و محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون قدمت سعاد العامري مديرية الروضه شكرها للسلطة المحلية بوادي حضرموت و مشروع الأشغال العامة لتمويل و تنفيذ المشروع .. مشيرة إلى أن مشروع سيعمل على أحداث نقلة في مستوى التعليم للأطفال و تنفيذ الأنشطة المختلفة موضحه إلى أن الروضه تستوعب ٢٥٠ طفل و طفله من أبناء المنطقة.

و طاف الوكيل و الوفد المرافق في مرافق الروضة مشيدين بمستوى التنفيذ من قبل مقاول المشروع.

حضر حفل الافتتاح الشيخ سعيد بن عسالة العامري و العميد عبدالماجد العامري مدير عام مصلحة الهجرة و الجوازات وخالد صالح بلفاس مدير عام مكتب تربية مديرية سيئون و الشيخ خالد محسن العامري عاقل منطقة تاربة و عدد من المسؤولين والمشائخ والأعيان من منطقة تاربة.