الدكتور 'صالح باصرة'.. قريبا مسمى كليات الطب بعدن

تبذل جامعة عدن جهود أكاديمية مضنية لتحويل كليات الطب بجامعة عدن الى جامعة طبية مستقلة.

وصدر اليوم من نائب رئيس الوزراء د.سالم الخنبسي، قرار بإنشاء الجامعة الطبية في بالعاصمة عدن واقتصار جامعة عدن على الكليات الاجتماعية والهندسة دون وجود كليات للطب فيها.

وتضم جامعة عدن حاليا خمس كليات طبية عدة وهي: (كلية الطب والعلوم الصحية"طب بشري"؛ وكلية المختبرات، كلية التمريض، وكلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان)وحسب قانون الجامعات يحق لثلاث كليات تأسيس جامعة.

ومن المقرر تحريك ملف انشاء المستشفى الجامعي بمدينة الشعب (مستشفى د.صالح باصرة) ليكون مستشفى تعليمي لجامعة الطب الجاري بذل الجهود حاليا لاستصدار قرار جمهوري لانشاءها استنادا للبنية التحتية القائمة حاليا من الكليات الطبية الخمس بجامعة عدن، وبالاستفادة المؤقتة من مستشفى الجمهورية كمستشفى تعليمي للجامعة الجديدة.

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وأكد مصدر حكومي أنه تم الإعلان عن انشاء جامعة طبية فى عدن وسوف تقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالبدء فى اعداد الوثائق اللازمة لذلك وحددت منطقة من معسكر طارق لان تكون مستشفى تعليمى تابع للجامعة الطبية وسيتم التنسيق مع جامعة عدن والوزارة فى تسمية المستشفى باسم الدكتور صالح باصرة.

وعلى صعيد آخر، ناقشت لجنة العمارة الطينية بجامعة سيئون في اجتماعها الأول ، يوم الخميس، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري جملة من المقترحات الخاصة بإنشاء كلية أو مركز للعمارة الطينية بجامعة سيئون وفقا للأسس الأكاديمية.

وتدارست اللجنة التي يرأسها الدكتور سالم عوض رموضة بحضور نواب رئاسة الجامعة وأمين عام الجامعة وعدد من الأساتذة المتخصصين بجامعتي عدن وحضرموت جملة من الخيارات لترجمة هذا التوجه المتوافق مع الهوية المعمارية لمنطقة وادي حضرموت على أرض الواقع العملي ، وكذا حجم ومستوى الإمكانيات الفنية والبشرية المتوفرة لدى المكاتب الحكومية والأهلية المهتمة بشئون العمارة وتسخيرها من أجل زيادة الأنشطة الخاصة بالحفاظ على العمارة الطينية .

وفي افتتاح الاجتماع أكد وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري على ضرورة أن تضطلع الجامعة بدورها في الحفاظ على العمارة الطينية نظرا لما يكتنزه وادي حضرموت من إرث معماري حضاري أبهر كل المهتمين وله مردودات متعددة لصالح المجتمعات المحلية . ودعا الوكيل الكوادر الأكاديمية لمساهمتها في إيجاد الدراسات والبحوث العلمية لتطوير أدوات وأساليب البناء المعماري التقليدي بهدف الحد من زحف البناء الخرساني والتقليل من تشوهات البناء الحديث على نمط الطراز المعماري التقليدي في وادي حضرموت .