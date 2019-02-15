قباطي : وصف مهمة غريفيث بإنها محايدة هو تغطية لفشله

أعتبر وزير السياحة، الدكتور، محمد عبدالمجيد قباطي، وصف مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث بأنها محايدة هو وسيلة لتغطية فشله في تسمية الطرف الذي يعيق تنفيذ الاتفاق .

وأكد الدكتور، محمد قباطي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسم في تويتر، أنه حان الوقت لمواجهة الحقائق وإنقاذ مسار مشاورات السويد، وذلك على خلفية الإنتهاكات والخروقات المتواصلة التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتفاق وقف إطلاق النار .

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وقال "انعدام الثقة ليس سببًا لفشل اتفاق ستكهولم، وإنما السبب الحقيقي لذلك هو تعنت وعناد ميليشيات الحوثي المدعومين من إيران ورفضهم تنفيذه".

وتتواصل الجهود الحكومية والإقليمية والدولية لإنقاذ إتفاق ستوكهولم الذي ترفض الميليشيات الحوثية الإنقلابية حتى الآن تنفيذ بنوده، في وقت ترفض فيه الأمم المتحدة تسمية الطرف المعرقل لتنفيذ الإتفاق وإعلان فشله .