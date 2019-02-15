المجلس الإنتقالي يشارك أبناء غيل باوزير فرحتهم ويجدد موقفه السامي

قال رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن احمد سعيد بن بريك في احتفالية غيل باوزير بساحل حضرموت، إن المجلس الانتقالي اختار حضرموت لقيام البرلمان الجنوبي في محافظة حضرموت.

وقال إن البرلمان الجنوبي يحمل رسالة اننا لا نعترف سوى بالبرلمان الجنوبي .. مشيراً اننا لا نعترف سوى بقيادتنا السياسية وهي قيادة الانتقالي الجنوبي.

ووصل اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائبه هاني بن بريك، واللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، و باقي أعضاء هيئة الرئاسة، مدينة غيل باوزير عصر اليوم الجمعة، لحضور المهرجان الخطابي الذي تنظمه القياده المحلية للمجلس بالمديرية.

Advertisements

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد وصل يوم أمس، مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت .

ووصل الزبيدي الى المكلا بمعية نائبه الاستاذ هاني بن بريك نائب الرئيس ورئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد سعيد بن بريك، واعضاء هيئة الرئاسة الدكتور ناصر الخبجي والمهندس عدنان الكاف والشيخ عبدالرحمن شيخ.

وكان موكب قيادات اخرى في المجلس قد وصل مساء امس الأول، عبر الطريق البري .

وتحتشد قيادات المجلس الانتقالي في المكلا لحضور الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي .