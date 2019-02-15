محافظ حضرموت يحضى باشادات الإعلام الحضرمي عقب توجيهاته الأخيرة

حظيت توجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالإهتمام بعلاج القامتين القديرتين الأستاذ محمد سالم قطن والأستاذة أنيسة خميس بن جبير بثناء وتقدير الأطر الاعلامية والثقافية في حضرموت .

واشادت هذه الأطر بهذا الاهتمام من المحافظ البحسني ، الذي أكدت التجارب وقوفه الى جانب كوادر وأعلام المحافظة ورعايته لهم .

كما أشادت في تصريحات وكتابات نُشرت في وسائل الإعلام المختلفة باهتمام المحافظ بالواقع الاعلامي والثقافي من خلال دعمه المتواصل لوسائل الاعلام بالمحافظة والقطاع الثقافي والمبدعين في مختلف المجالات .

وكان محافظ حضرموت وجه أمس بالاهتمام بالأستاذين محمد قطن وأنيسة خميس والاطمئنان على صحتهما ، كما وجه بتقديم العلاج اللازم لهما داخل أو خارج الوطن .

وكان قد وجّه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مدير عام مديرية الشحر بزيارة الصحفي القدير الأستاذ محمد سالم قطن والاطمئنان على صحته .

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كما وجّه مدير عام مديرية مدينة المكلا بالإطمئنان على صحة المذيعة والإعلامية القديرة أنيسة خميس بن جبير .

وأشاد المحافظ بعطاءات الإعلاميين القديرين الأستاذ محمد قطن والأستاذة أنيسة خميس في المجال الإعلامي بوصفهما من الكوادر الرائدة التي أفنت جل عمرها في الكتابة الصحفية والإذاعة والتلفزيون .

مشيراً الى أن الأستاذ قطن من الكفاءات المقتدرة في مجال الكتابة والترجمة بالإضافة الى جهوده في القطاع التربوي ، فيما قدّمت الأستاذة أنيسة خميس عطاءات مشهودة كمذيعة قديرة أفنت عمرها في المجال الإعلامي .

ووجه المحافظ مديري مديريتي الشحر والمكلا بالإطمئنان على صحتهما ، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية على دعمهما وتوفير العلاج اللازم ليتماثلا للشفاء بإذن الله.