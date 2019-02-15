مؤسسة الطرق تباشر حملة لإزالة الكثبان الرملية من طريق عدن - أبين

باشرت المؤسسة العامة للطرق والجسور بالعاصمة المؤقتة عدن، حملة لإزالة الكثبان الرملية من طريق عدن – أبين بتمويل من صندوق صيانة الطرق.

وجاء إزالة هذه الكثبان الرملية لما تمثله من خطورة على المركبات المارة من هذا الطريق، حيث تسببت هذه الكثبان بالعديد من الحوادث المرورية .

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وأكدت المؤسسة أن الصعوبات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة جرّاء الحرب، لن تثنيها عن القيام بواجباتها الملقاة على عاتقها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

ويطالب المواطنين بحلول جذرية للكثبان الرملية التي تعود لتغطية الطرقات بعد فترة قصيرة من كل حملة تنفذها الحكومة أو المنظمات الأقليمية .