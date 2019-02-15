شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تعرف على الحقيقة الكاملة لــ مصرع "محمد علي الحوثي" بداخل سيارته بعد تعرضه لعدة عيارات نارية اليوم الجمعة في صنعاء ..التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة عن تصفية رئيس ما يسمى باللجان الثورية التابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية محمد علي الحوثي في العاصمة صنعاء وسط البلاد. ونقلت الوسائل عن مصادر مطلعة قولها " إن مسلحين تابعين للمشاط أطلقوا النار بكثافة على سيارة محمد علي الحوثي وسط العاصمة صنعاء، اثر خلافات شديدة بينهم". وبحسب المصادر" أن الحادثة أسفرت عن مقتل محمد علي الحوثي مع عدد من مرافقيه، بعد عدة ساعات من خضوعه لعمليات جراحية". في حين لم يتسن لنا التأكد من صحة المعلومات المتداولة حتى اللحظة.

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