إتلاف الاف الألغام الحوثية في الجوف

أعلن المركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، اليوم الجمعة، عن إتلاف الاف الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الجوف .

وتمت عملية الإتلاف التي تعد الثانية بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، وبحضور رسمي لقيادات عسكرية وأمنية ومدنية من السلطة المحلية بمحافظة الجوف.

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ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، إن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني العاملة في الجوف وبالتعاون مع المشروع السعودي (مسام) أتلفت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة تُقدر بالآلاف وتشمل براميل متفجرة وألغام مضادة للدروع وأخرى فردية وعبوات متفجرة وقذائف لم تنفجر، وذلك في ثلاثة مواقع بمنطقة الاقفال في الاجاشر بمديرية اليتمة.

يُذكر أن محافظة الجوف شهدت، يوم الأربعاء الماضي، إتلاف نحو 868 لغماً عقب نزعها من مناطق مختلفة بعدما زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بكثافة عالية وبشكل عشوائي في مناطق عالية التأثير.