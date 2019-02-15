تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع، حسبما أفاد موقع وزارة الدفاع "سبتمبرنت" .
وحررت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، موقع “الحديدة” غرب قرية حوشب، وقرية “نجد المكلة” بمنطقة الاحذوف، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز المليشيا التي لاذت بالفرار.
وأسفرت المعارك عن مصرع أربعة من عناصر المليشيا الانقلابية، وجرح خمسة أخرين.
وفجرت مليشيا الحوثي الانقلابية اثناء المعارك جسر “الزقماء”، وعدد من عبارات تصريف المياه، في محاولة فاشلة منها، لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية الحشاء بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.