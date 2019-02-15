الجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية الحشاء بالضالع

تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع، حسبما أفاد موقع وزارة الدفاع "سبتمبرنت" .

وحررت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، موقع “الحديدة” غرب قرية حوشب، وقرية “نجد المكلة” بمنطقة الاحذوف، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز المليشيا التي لاذت بالفرار.

وأسفرت المعارك عن مصرع أربعة من عناصر المليشيا الانقلابية، وجرح خمسة أخرين.

وفجرت مليشيا الحوثي الانقلابية اثناء المعارك جسر “الزقماء”، وعدد من عبارات تصريف المياه، في محاولة فاشلة منها، لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.