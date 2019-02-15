حجة .. الجيش يبدأ عملية عسكرية لإستكمال تحرير حجة وفك حصار حجور

بدأت قوات الجيش الوطني، مسنودة بقوات التحالف العربي اليوم الجمعة، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع وزارة الدفاع، سبتمبرنت، عن مصدر قيادي رفيع في ألوية العروبة ان قوات كبيرة من الوية العروبة بدأت اليوم بالتحرك لحسم المعركة مع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة.

واضاف ان الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني في حجة وفك الحصار عن ابناء حجور الذين تحاصرهم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبين ان من مهام هذه القوات سيكون التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحاددة لمحافظة حجة بدءا من منفذ الخرج ووصولا الى ميناء الحديدة.

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ولقى 25 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأُسر 6 آخرين، إثر هجوما عنيفاً شنته المليشيا مصحوباً بالمدفعية والاسلحة الثقيلة وقذائف الهاون على منازل المواطنين في منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وشنت الميليشيات مساء أمس الخميس هجوماً عنيفا مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة،على منازل المواطنين في منطقة العبيسة بمديرية كشر.

ووفقاً للمصادر تمكن ابطال مقاومة حجور من صد الهجوم، الذي أسفر عن مصرع 25عنصراً من المليشيا وأسر 6 آخرين، وعدد من الجرحى.