مصادر : مصرع 25 حوثياً وأسر 6 أخري في معاك مع قبائل حجور

لقي 25 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهم، وأسر ستة أخرون خلال معارك مع قبائل حجور بمحافظة حجة .
ونقل موقع وزارة الدفاع، سبتمبرنت، أن العناصر الإنقلابية لقت مصرعها إثر هجوما عنيفاً شنته المليشيا مصحوباً بقصف بالمدفعية والاسلحة الثقيلة وقذائف الهاون على منازل المواطنين في منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وأكدت مصادر ميدانية أن المليشيا الانقلابية شنت مغرب أمس الخميس هجوماً عنيفا مستخدمةً مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة،على منازل المواطنين في منطقة العبيسة بمديرية كشر.
ووفقاً للمصادر تمكن ابطال مقاومة حجور من صد الهجوم، الذي أسفر عن مصرع 25عنصراً من المليشيا وأسر 6 آخرين، وعدد من الجرحى.
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