الحديدة .. الميليشيات تقصف مواقع العمالقة في حيس وأحباط تسلل بالتحيتا

قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الجمعة، مواقع ألوية العمالقة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار خروقاتها لإتفاق وقف إطلاق النار .

وذكر مصادر ميدانية، أن الميليشيات قصفت مواقع العمالقة بالمدفعية وبقذائف الهاون والهاوزر ,, مشيرة إلى أن الميليشيات كثفت قصفها المدفعي واستهدفت مواقع أخرى بسلاح الدوشكا وبسلاح البيكا .

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وفي التحيتا تمكنت ألوية العمالقة من إحباط محاولة تسلل قامت بها مليشيا الحوثي على مواقع العمالقة ظهر اليوم ، مصادر ميدانية في ألوية العمالقة قالت أن الحوثيون هاجموا مواقع العمالقة واستخدموا الأسلحة المتوسطة والأسلحة الرشاشة .

يشار إلى أن مليشيات الحوثي صعدت من عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات بالحديدة وكثفت من خروقاتها المتواصلة للهدنة الأمامية بقصف واستهداف مواقع العمالقة والقوات المشتركة في الحديدة .