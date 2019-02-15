شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : قرار ملكي بإعفاء بن سلمان من منصبه.. شاهد مايحدث الان بالمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفصيلاً جاءت الأوامر كالتالي : الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واس صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة فيما يلي نصوصها .. الرقم: أ / 138 التاريخ: 20 / 4 / 1440هـ بعون الله تعالى نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.



وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:

1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.

13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.

14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.

16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.

17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.

18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان. 24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية. 25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة. 26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية. 27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. 28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل. 29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط. 30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية. 31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة. 32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم. 33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقــــم: أ / 139 التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ بعون اللــــه تعالـــــى نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/70) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/266) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء. أمرنا بما هو آت: أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: 1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً 2- وزير الداخلية عضواً 3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً 4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً 5- وزير الخارجية عضواً 6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً 7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً 8- وزير الإعلام عضواً 9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً 10- رئيس أمن الدولة عضواً 11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود