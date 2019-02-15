شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معتمرين يمنيين بحادث مروع في خط العبر .. (اسم + صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي مواطن وأصيب آخر بإصابة بالغة في حادث سير مروع في خط العبر الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت.
وافادت مصادر، إن حادثة انقلاب سيارة في خط العبر، الأربعاء، أودت بحياة الأستاذ أحمد البصيرـ رجل كفيف ـ وأدى إلى إصابة بالغة بالسائق عبد الرزاق عبدالله علي، وبات في حكم الميت سريرياً.
وأشارت المصادر إلى أن الحادث وقع أثناء عودتهم من العمرة من السعودية.
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