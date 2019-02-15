شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يتدخل بقوة في حجور .. ويحصل على صيد ضخم .. والقتلى والجرحى بالعشرات .. (أحصائية أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدف طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجمعات لمليشيا الحوثي بمحافظة حجة شمال غربي البلاد. ودمرت الغارات الجوية عربات عسكرية للحوثيين ومدفع هاون . Advertisements واستهدف الطيران تجمع أفراد للمليشيا في المندلة بالعبيسة شرق مديرية كشر بثلاث غارات جوية لطيران التحالف. وقال مصدر ميداني لـ" هناعدن " أن 22 عنصرا من ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران لقوا مصرعهم وأصيب مايقارب الـ17 مسلح حوثي

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