شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير للمقيمين والسعوديين : 3 ملايين ريال و30 سنة سجن لمن يحمل هذه الأشياء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المحامي والمستشار القانوني فيصل الرميح كافة المقيمين من بينهم اليمنيين والسعوديين من حمل السلاح الأبيض، مؤكدا ان هذا الامر سيعرض صاحبه للسجن ثلاثين سنةبالاضافة الى غرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال. وجاءت هذه التحذيرات ‏بعد أن باتت الأسلحة البيضاء تمثل خطراً على حياة الناس، وتعالى الأصوات المطالبة بتجريم حيازتها واقتنائها في كثير من الأماكن، لاسيما بعد ارتكاب الشبان والمراهقين جرائم عنف في التجمعات والمرافق. وأوضح المحامي والمستشار القانوني فيصل الرميح في برنامج ياهلا الذي بث يوم أمس: أن النظام يجرم حيازة الأسلحة البيضاء في حال استخدامها فيما يخل بالنظام، ولاستخدامها بهذا القصد بعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن 30 سنة وغرامة 3 ملايين ريال. وعرف المحامي "الرميح" المقصود بالسلاح الأبيض، وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426 هـ بأنه "كل سلاح قاطع أو راض أو ثاقب كالسيوف والنبال والمدي وحتى العصي التي لها أطراف حادة أو أطراف راضة".



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