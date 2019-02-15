بالصور.. البدء بالعمل في إعادة تأهيل جميع الملاعب الرياضية بقشن في المُهرة

بدأ الشروع رسمياً العمل في إعادة تأهيل الملاعب الرياضية بمديرية قشن، بناءً على توجيهات مباشرة من مدير عام المديرية الأستاذ فيصل بن حازم الجدحي.

ويأتي هذا - طبقا لمتابعة "الخليج 365" - " بعد الضرر البالغ الذي أصاب الملاعب جرّاء الحالة المدارية "لبان" التي اجتاحت محافظة المهرة منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي.

وكان قد بدأ العمل في إعادة تأهيل ملعبي فريقي الوحدة ( 2 مارس ) والصمود ( 9 يونيو )،وسيشمل العمل إعادة تأهيل جميع ملاعب نادي قشن والفرق الشعبية التابعة له..مما يساهم في رفع الجاهزية الفنية والبدنية الرياضيين وينعكس ذلك على نتائج النادي والفرق في مشاركاتها القادمة.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه السلطة المحلية بمديرية قشن بدعم القطاع الشبابي والرياضي في المديرية وتحسين المنشآت والملاعب الرياضية فيها..

وتعكس اهتمام المدير العام الاستاذ فيصل بن حازم الذي كان رئيساً لنادي قشن في الأمس القريب وكان داعماً ومسانداً لجميع الأنشطة الرياضية بشكل عام على مستوى المديرية.