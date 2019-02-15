مدفعية الجيش تستهدف آلية حوثية في أطراف الحقب جنوب دمت الضالع

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الجمعة، بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت طقما لمليشيات الحوثي في أطراف منطقة الحقب جنوب دمت.

وكانت مقاومة الحشاء، أكدت أن المليشيات الحوثية تلقت ،وتتلقى في هذه اللحظات ضربات موجعة ويتم دحرها في مختلف المواقع ويتم تلقينها دروسا قاسية من قبل أبطال المقاومة وأبطال الجيش الوطني الذين لبو النداء ولم يبخلوا با الغالي والنفيس

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع من السيطرة على مناطق يراخ والزقماء وحبيل يحيى والخضراء وحبيل أروع والممطار وسط فرار للحوثيين الى منطقة السبحين..

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وكانت مصادر محلية أعلنت مقتل واصابة عناصر من ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بنيران مقاتلي القبائل في مديرية الحشاء جنوب غرب الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية : إن "عناصر الميليشيا سقطوا في كمين محكم لمقاتلي قبائل الحشا في قرية المكلة عزلة الأحذوف".

وبحسب المصادر، فإن الكمين استهدف عربات تستقلها عناصر من الميليشيا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معلوم وتدمير عربتين.