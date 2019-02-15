شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : جبهة الصور تنتقل من نهم الى الحشاء ولواء عسكري يواجه بصمت..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر محلية في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع ان المواجهات في الجبهة مستمرة اليوم بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة اخرى.

وبحسب المصادر أن قيادة اللواء 30 مدرع مرابطة في الخطوط الأمامية لمناطق المواجهات في الدخلة السحبين وعدد من المناطق.

المصادر في المقاومةأكدت ان الجبهة للجميع مقاومة شعبية وجيش وطني والجميع مشارك فيها ومن يعملون على التخوين والتشويه هم ضد الجبهة و يسعون لإضعافها وإن اللواء30 مدرع مشارك وقيادات كبيرة تقود المعارك.

واضافت المصادر انه لا داعي لإلتقاط الصور وتحول الحرب الى حرب صور فقط كما حصل في نهم التي لم يكتب لها التقدم. والبعض يدهب لإلتقاط الصور والعودة.

مصدر في الجيش الوطني ذكر ان قوات اللواء30 مدرع تتواجد في مناطق المشواس و الزقماء وغشام و الخظراء و الدخله و النقيل والرضاءي والحداديه و المردم والوبله التباشع و صماعر وانها حاليا على حدود السحبين.

واشاروا الى انهم سيواجهون المليشيا الحوثية الى اخر لحظة.

مصادر اخرى تحدثت عن مشاركة قوات من ألوية أخرى .

ودعوا القيادة السياسية الى الالتفات الى جبهة الحشاء ومساندتها وعدم تجاهلها.