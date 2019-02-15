شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري يكشف سبب عدم دعم الشرعية لقبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي مؤتمري سبب رفض الحكومة الشرعية دعم قبائل حجور التي تقاتل الحوثيين في محافظة حجة منذ شهر .

واكد القيادي المؤتمري كامل الخوداني ان الشرعية لن تدعم قبائل حجور حتى لو قاموا بتحرير محافظتي حجة وعمران ووصلوا الى شارع الزبيري بصنعاء.

وقال الخوذاني ان الشرعية لن تساندهم طالما ومن يقود المعارك قادة عسكريين وقبليين لم تصدر بهم قرارات جمهورية محسوبين على احد.

وكتب كامل الخوذاني في منشور له : اطمئنوا لن تقدم الشرعية اي دعم لقبائل حجور حتى لو حرروا حجة وعمران ووصلوا الى شارع الزبيري بصنعاء لن يساندوهم طالما ومن يقود المعارك قادة عسكريين وقبليين لم تصدر بهم قرارات جمهورية وغير محسوبين على احد.

واضاف: نثق بالتحالف ودعمه لجبهات حجور والحشا اما الشرعية يارب ما يكونوا بيدعموا الحوثي.