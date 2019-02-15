شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة : التي اغضبت هاني بن بريك...هكذا رفضت حضرموت المتمرد عيدروس الزبيدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نالت صورة تم تداولها على نطاق واسع في منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة يظهر فيها المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا رئيس بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي لحظة وصوله المكلا حيث استقبله شخصيات على عدد الأصابع وهو مما وضع علامة استفهام أن الزبيدي غير مرغوب به في محافظة حضرموت وصورة الاستقبال تؤكد على ذالك.

وأثارت هذه الصورة غضبا لدى مواليين لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذين اعتبروها أنها إهانة من حضرموت لكونها لا تستقبل رئيسهم المتمرد حيث كانوا يقولون انه سيحدث استقبال واسع لهم.

فيما قال مقربين من المتمرد هاني بن بريك ان الشيخ هاني لم تنال إعجابه حضرموت بسبب عدم استقباله.