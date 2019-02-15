الزُبيدي وأعضاء هيئة الرئاسة يؤدون صلاة الجمعة مع عموم المصلين في مسجد عمر بالمكلا

الخليج 365 - المكلا

أدى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، ونائبه الأستاذ هاني بن بريك، ورئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وباقي أعضاء هيئة الرئاسة، صلاة الجمعة مع عموم المصلين في مسجد عمر في مدينة المكلا.

واستمع الزُبيدي، وأعضاء هيئة الرئاسة إلى خطبتي صلاة الجمعة التي ألقاها الشيخ صالح الشرفي، التي أشاد فيها بدور التحالف العربي بقيادة المملكة في نجدة أخوانهم في اليمن، والتصدي للمد الشيعي الفارسي.

وندد الشرفي، في الخطبة بجرائم القتل المتكررة في وادي حضرموت.. مطالبا الجميع بالوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة الخطيرة المهددة لأمن واستقرار حضرموت، كما تطرق فضيلة الشيخ في خطبته إلى أهمية مكافحة الفساد وقيام دولة العدل والمساواة التي تحترم حقوق وترعى مصالحهم وتحفظ أمنهم وممتلكاتهم.

ووصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم، ومعه نائبه هاني بن بريك ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك واعضاء هيئة الرئاسة عدنان الكاف وناصر الخبجي والشيخ عبدالرحمن شيخ ، إلى مطار الريان بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت على متن طائرة اماراتية خاصة، لتدشين أعمال الدورة الثانية للجمعية والفعاليات المصاحبة لها، المقرر انطلاقها يوم غداً السبت.

وكانت عشرات العربات المسلحة (لأطقم) المحملة بمسلحين تابعين للإنتقالي قد سبقت عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وأحمد بن بريك إلى حضرموت والتي شوهدت تجوب شوارع المدينة ما أثار استياءً واسعاً في أوساط سكان المدينة.

وأعلن المجلس الانتقالي الذي يتبني خيار انفصال جنوب اليمن ويتلقى دعماً من دولة الإمارات أنه بصدد عقد جلسته الدورية الثانية، السبت المقبل، في مدينة المكلا.

وفي نفس السياق استقدم قيادات في الإنتقالي قدموا من شبوة حشوداً عسكرية مرافقة لهم إلى مدينة المكلا. ما جعل المدينة تعج بالمسلحين والعربات المحملة بالرشاشات على نحو غير مسبوق.

وبدأت علامات الإستياء المجتمعي من هذه المظاهر في تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي حيث علق الناشط منصور باوادي على هذه الحادثة بمنشور على صفحته بالفيسبوك بالقول: “دخول الجعاربة للمكلا بهذه الصورة يشير إلى رغبتهم في كسر أنفة الحضارم، وإيجاد هيبة لأنفسهم، ولكننا نعرف أن الغربان تظل غرباناً”.

وأضاف: “لن يجرؤ لا عيدروس ولا قومه على الدخول بهذه الطريقة، لو لا الضوء الأخضر من المملكة والإمارات، لحاجة في نفس يعقوب”.

وتابع: “بهذه التصرفات الرعناء يضع التحالف نفسه في مرمى الهدف، فلا يلام الناس إذا رفعت أصواتها محتجة ومعارضة”.

الناشط الإعلامي طارق باسلوم علق أيضاً بالقول: القوة العسكرية التي دخل بها وفد الانتقالي إلى المكلا تثير التساؤلات.. على الأقل (عشرات) الأطقم -لم أستطع أن أحصيها لكثرتها- وجميعها مليئة بالجنود والأسلحة القاذفة والرشاشة ومن بينها (مضاد طيران)!

يتساءل باسلوم: هل هذا طبيعي؟!.. لأنني لا أتذكر أن أياً من المحافظين أو قادة المناطق العسكرية أو حتى رئيس الوزراء وربما رئيس الجمهورية نفسه قد اصطحب قوة بهذا الحجم في تنقلاته (بالمحافظات المحررة). إلى ماذا يرمي (أبوعصام) وجماعته؟ هل هي رسالة تخويف أم خوف؟..هل ما شاهدته عيناي طبيعي ويحدث دائماً عند توفر الدعم؟؟ أفيدوني!! .

يذكر أن المجلس الإنتقالي الجنوبي بات يملك تشكيلات وكيانات مسلحة مناوئة للحكومة الشرعية اليمنية ومدعومة وممولة من دولة الإمارات.