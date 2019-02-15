قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تجمعات ميليشيا الحوثي الإنقلابية المحاصرة لقبائل حجور في محافظة حجة .
واستهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات، تجمعات وعربات ومدفعية "هاون" للمتمردين الحوثيين، بمنطقة المندلة شرق العبيسة، في مديرية كشر بمحافظة حجة، الواقعة شمالي اليمن.
وأوضح التحالف العربي أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير آليات قتالية، مشيرا إلى أن طائراته مستمرة بالتحليق فوق المنطقة.
وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع قبائل حجور وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.
وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين هجوماً عسكرياً على مديرية حجور، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يقصف تجمعات الحوثي المحاصرة لقبائل حجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.