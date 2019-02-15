شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم عنيف للحوثيين على حجور وسقوط أسرى و 30 قتيل وجريح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت جماعة الحوثي هجوم عنيف على منطقة الزعلة بمنطقة حجور، اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وبحسب ما ذكره حجور نيوز فإن ابناء حجور تمكنوا من صدر الهجوم على منطقة الزعلة وان الحصيلة الاولية هي أسير واحد و30 قتيل وجريح في صفوف الحوثيين.

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم عنيف للحوثيين على حجور وسقوط أسرى و 30 قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.