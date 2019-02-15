أحد مشايخ حجور حجة: إذا التحمت الشرعیة بنا ستشكل القبائل قوة ضاربة

حجة - الخليج 365

طالب الشیخ عبد النمشة (أحد مشایخ قبائل حجور) قبائل حاشد بموقف صریح وقوي ومنع الملیشیا من استخدام أراضیھا لقتل أطفال ونساء قبائل حجور، لافتاً إلى أن قبائل حجور تخوض انتفاضة ضد الحوثیین منذ أشھر.

وناشد الرئیس الیمني عبد ربھ منصور ھادي وقیادات الشرعیة والتحالف العربي الدفع بتعزیزات لتحریر مدیریة «مستبأ» بحجة، والالتحام مع القبائل التي تمكنت من تحریر مناطقھا بالكامل، مؤكداً أن قبائلھ تبعد 35 كیلومترا عن مناطق سیطرة الشرعیة في محوري «حرض وحیران»

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن النشمة قوله أمس إن النجاحات التي حققتھا قبائل حجور خلال الأیام الثلاثة بحاجة ماسة لتحرك سریع من التحالف والشرعیة للدفع بقوات كبیرة لتطھیر مدیریة مستبأ والالتحام مع القبائل وصولاً إلى منطقة عذر والعصیمات التابعة لقبائل حاشد في عمران.

وأضاف أنھ إذا التحمت الشرعیة بقبائل حجور ستشكل القبائل قوة ضاربة وتشجع قبائل حاشد على الانتفاضة والتحرك لعزل صعدة عن صنعاء وتطویق العاصمة من البوابة الشمالیة لإسقاطھا، كما أنھا ستؤدي إلى التحام مع جبھة الجوف، وعزل صعدة عبر السیطرة على منطقة حرف سفیان.

ونوه النمشة بإسناد مقاتلات التحالف العربي بقیادة السعودیة التي وصفھا بأنھا مثلت المنقذ للقبائل ووفرت الحمایة القویة وأجھضت المخططات الحوثیة الإیرانیة وساھمت في تطھیر عدد من الجبال، منھا مرتفعات منطقة «العبیسة».

وأكد أن ضربات التحالف الدقیقة أصابت الحوثیین في مقتل، مطالباً القبائل الیمنیة كافة بالانتفاضة أسوة بقبائل حجور في الانتصار لحقوقھم المشروعة والدفاع عن كرامتھم التي تھان على أیدي عصابات إیران.

ولفت إلى أن ملیشیا الحوثي لا تزال تتخذ من منطقة عذر بعمران مركزاً لاستھداف مناطق قبائل حجور بصواریخ الكاتیوشا والمدافع والدبابات بعد إجبار عناصرھا على التقھقر من مناطق كشر.

ولفت إلى أن ھناك أكثر من 50 مسلحاً حوثیاً قتلوا ولا تزال جثثھم متناثرة في الجبال، فیما أسر العشرات، وتم الاستیلاء على معدات عسكریة ثقیلة وأسلحة متنوعة كانت مخزنة في الجبال. كما لفت إلى ما یتعلق بالوضع الإنساني لأبناء القبائل