شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ هام للتحالف: ادوات جنوبية في لحج تقوم بالتهريب للحوثيين..واليمن السعيد ينشر الوثائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الزميل انيس منصور الصبيحي منشور على حائطه بالفيسبوك رصده محرر هناعدن بالقول بلاغ رقم 2 لقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أن التهريب من مناطق الشرعية للحوثي تحدثنا سابقاً عن عمليات تهريب للحوثي من مرفى رأس العارة للحوثيين من قبل شخصيات جنوبية وحاول البعض حرفها باني اتهم اهلي الصبيحة مع ان الموضوع كان عمومياً وليس اتهام وتخصيص.

وتابع قائلا هناك ادوات جنوبية انتقالية انفصالية تقوم بالتهريب للحوثي بوضح النهار وبتصريحات رسمية نرفق لكم صور منها ????

سنفتح ملف التهريب بالتفاصيل والمعلومات مع التاكيد ان المتهمين الأساسيين في تسهيل نقل التهريب هم

1- جلال الربيعي قايد الحزام الامني لحج

2- صالح السيد مدير امن محافظة لحج

3- وسيم اليافعي مدير الامداد والتموين بالوية الدعم والاسناد تبع الحزام الامني.



وأشار هولاء هم اساس تسهيل مرور المهربات مقابل استلام مبالغ تصل بالملايين? يتم التهريب على انها سماد زراعي وبارود واسيد ومواد اخرى يتم عبرها تصنيع المتفجرات والالغام وقطع غيار.



وواصل قائلا اما اذا في مهربين مع الحوثي من الصبيحة فهم حالة نشاز في جسد القبيلة التي تقدم تضحيات على مستوى كل الجبهات ضد الحوثيين وكل نفس بما كسبت رهينة

سنواصل معكم عرض بقية التفاصيل بالأدلة والبراهين.