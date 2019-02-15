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تعرف على أسعار "أبرز العملات" أمام الريال اليمني اليوم الخميس 15/02/2019

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عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه أسعار صرف الريال اليمني أمام أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 15/02/2019 في السوق السوداء حسب رصد عرب نيوز:

العملة    سعر البيع    سعر الشراء
الدولار الأمريكي`    597    602
الريال السعودي    158    159
الدرهم الإماراتي    160    161
اليورو الأوروبي    671    678
الجنيه الاسترليني    757    765
الدولار الكندي    381    392
جنيه مصري    32    33
الريال القطري    161    164
الدينار الكويتي    1941    1959
الريال العماني    1530    1550
الدينار الأردني    832    840
الدينار البحريني    1571    1586
الرنجت الماليزي    141    143
رمبي صيني    72    76
دينار جزائري    5    8
دينار ليبي    360    375
ليرة تركي    105    107
روبية هندي    8    100
بير أثيوبي    20    22
فرنك سويسري    486    510
دولار أسترالي    662    678
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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