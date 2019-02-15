شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار "أبرز العملات" أمام الريال اليمني اليوم الخميس 15/02/2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه أسعار صرف الريال اليمني أمام أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 15/02/2019 في السوق السوداء حسب رصد عرب نيوز: العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأمريكي` 597 602

الريال السعودي 158 159

الدرهم الإماراتي 160 161

اليورو الأوروبي 671 678

الجنيه الاسترليني 757 765

الدولار الكندي 381 392

جنيه مصري 32 33

الريال القطري 161 164

الدينار الكويتي 1941 1959

الريال العماني 1530 1550

الدينار الأردني 832 840

الدينار البحريني 1571 1586

الرنجت الماليزي 141 143

رمبي صيني 72 76

دينار جزائري 5 8

دينار ليبي 360 375

ليرة تركي 105 107

روبية هندي 8 100

بير أثيوبي 20 22

فرنك سويسري 486 510

دولار أسترالي 662 678



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