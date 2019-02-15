محافظ حضرموت يعزي مسؤولاً محلياً في وفاة والدته

بعث محافظ حضرموت، برقية عزاء ومواساة إلى مسؤل محلي وذلك في وفاة والدته.
ووفق متابعة "الخليج 365" لإعلام المحافظة، فإن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني رفع خالص التعازي والمواساة للدكتور رياض حبور الجريري مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وأفراد أسرته ، في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى (والدته) التي وافاها الأجل اليوم الجمعة بمديرية الريدة وقصيعر .
وابتهل المحافظ الى المولى تعالى ان يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ، ويسكنها فسيح جناته ، ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون.
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