شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي ينشر صورة لاستفزاز أنصار الرئيس الراحل ومصادر تكشف مكان التقاط الصورة وبأي مدينة ( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر القيادي الحوثي حسين الأملحي صورة له وهو في مايسمى بالطيرمانة قيل انها من احد منازل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ونشر صورته في تحدي سافر لمناهضيه وهو يمضغ شجرة القات وباسط رجليه على الطاولة.

وقد تباينت الآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيق قال البعض ان الصورة من ناطحة سحاب تعود للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بينما قال البعض انها ناطحة سحاب لتاجر تم البسط عليها من قبل مليشيا الحوثي، بينما تسائل البعض عن المكان مؤكدين انه في جبل ربي بمحافظة إب وسط البلاد.

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