شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يلجأ لهذه الخديعة ويجعل قيادات المقاومة في حجور وعذر يعلنون الهزيمة والابلاغ عن وقوعهم في الأسر "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة أن مليشيات الحوثي اخترقت وتقرصنت على أرقام هواتف قيادات المقاومة في #حجور وعذر وأرسل منها رسائل عن وقوعهم في الأسر.

وقال الشيخ فهد دهشوش في منشور له على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ـ رصدها محرر "يمن الغد" ـ "الحوثي يتلقى على الارض هزائم وصفعات متتابعة تفقده السيطرة ويتخبط كالمصروع ويستعيضها بحمله اعلاميه كاذبة تروج لانتصارات وهمية يدل على حجم الخوف والفزع الذي لديهم وقام بحركة بائخة حيث تقرصن على ارقام تلفونات قيادات المقاومة في حجور وعذر وارسال رسائل كاذبه لقائمة أصدقائهم والمتصلين بهم بأنه انا ولد فلان وابي مأسور واخي قتل وجدتي استسلمت وهات يا خريط ".