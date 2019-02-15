شكرا لقرائتكم خبر عن خالد اليماني يدافع عن أخطائه في مؤتمر وارسو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داع وزير الخارجية، خالد اليماني عن أخطائه في مؤتمر وارسو للأمن في الشرق الأوسط، وذلك بعد موجة غضب لمشاركته في المؤتمر الذي قاطعته السلطة الفلسطينية والصورة التي ظهر بها إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو .

وقال اليماني في تغريدة له بتويتر، “إن الاخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية”.

وأضاف “كان التواجد اليمني في وارسو، لمواجهة إيران، جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء. محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن” .

وفي تغريدة سابقة قال اليماني أن موقف اليمن والرئيس عبدربه منصور هادي من القضية الفلسطينية وشعبها وقيادته ثابت ولا يقبل المزايدة عليه .