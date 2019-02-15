شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة جديدة بمحافظة جديدة يقودها بطل واحد ويشتت خمسة أطقم حوثية بما عليها في أول عملية وفرار جماعي للمليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في سياق صحوة القبائل التي فجرتها قبائل حجور بانتصاراتها الساحقة على المليشيات وإظهارها لنقطة ضعف الحوثي وانه أهون من الواقع وهو الأمر الذي شجع القبائل في بقية المحافظات فانتفضت قبائل عمران وقبائل الحشاء بالضالع وقبائل في صعدة ومؤخرا في المحويت.

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وقال الزميل عبدالكريم المدي في منشور له على صفحته في تويتر : هل تصدقون أن شخصا واحدا في المحويت شتت بخمسة أطقم حوثية وجعل أفرادها يفرون كقطيع من الجواميس التي يطاردها أسد واحد؟

وأضاف "الحوثية الإيرانية والله ضعيفة جبانة منهارة تعتمد على سماسرتها في أوساط المجتمع وبين القبائل إضافة للغدر وأخذ الثائرين فُرادا

تحلوا بالشجاعة وتوحدوا ك #حجور".