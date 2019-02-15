شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يكشف بالصورة عن أكبر جائزة قدمها التحالف للحوثي وجعلته يطير من السعادة وستساعده لأكثر من عشرين سنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان على ظهور وزير الخارجية في الحكومة الشرعية خالد اليماني اليوم إلى جانب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في افتتاح مؤتمر وارسو وقال ان التحالف والشرعية قدموا اليوم أكبر جائزة للحوثي.

وقال الرويشات في منشور له على صفحته بالفيس بوك قبل ساعة من الان رصده محرر "يمن الغد" :

تخسر بالنقاط .. كلام في السياسة!

التحالف يقدّم أكبر جائزة للحوثي!

أكرّر ..للحوثي وليس لإسرائيل

سيستغل الحوثيون هذه الصورة لعشرين سنة على الأقل

ولكن، قبل أن تلوموا اليماني لوموا التحالف والشرعية

من أجلسك هنا يا خالد اليماني؟

من المخطط الأخرق الذي اقترح ونظم ورتّب هذه الجريمة التي لا سابقة لها منذ سبعين عاماً؟

ما كان ضرّك لو اعتذرت عن المشاركة أصلاً؟

نسيت أنك في معركة مصيرية وأن خصمك المتربص الحوثي سيستغل هذه الصورة شعبيا وكأنها الدليل القاطع بأنه يحارب إسرائيل بالفعل!

ببساطة ، وبحساب الربح والخسارة فإن التحالف والشرعية قدّما بهذه الحماقة الرعناء هديةً مجانية كبرى للحوثيين وانقلابهم سيلوك بها الحوثي الوقت وعقول اليمنيين لسنوات

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تحارب الحوثي ثم تجلس إلى جوار نتنياهو ..وتريد أن تنتصر!

لا يمكن لمحارب حقيقي أن يفعلها أثناء معركته المصيرية أيها البليد

أمّا سيّء النية فهو التحالف

أجلسك إلى جوار نتن العالم نتنياهو ..وابتعد هو!

يحبّك كثيراً .. ويتحمس لقضيتك .. ولذلك أحضرك وأجلسك هنا!

وآ أسفاه على اليمن وشعب اليمن

نسيتم أن أمريكا أثناء معركتها مع العراق سنة 1991 أرغمت إسرائيل على عدم المشاركة حتى لو هاجمها العراق وذلك خوفا من اشتعال الرفض الشعبي العربي للتحالف أثناء المعركة!

وتزعمون أنكم تحاربون الحوثي بينما تجلسون إلى جوار نتنياهو!

وتريدون أن تنتصروا

تخسرون بالنقاط كل يوم يا مجانين إسرائيل

الحوثي سعيدٌ بكم يا أغبى تحالف عرفه التاريخ!