شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. التكبيرات تصدح في صعدة بعد دخول الجيش معقل زعيم الجماعة"عبد الملك الحوثي" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر ميدانية في صعدة شمال اليمن تمكن قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من الدخول الى احد اهم معاقل ميليشيات الحوثي الإيرانية في صعدة، وفرض السيطرة على عدد من المناطق فيها .
وأوضحت المصادر ان قوات الجيش اليمني تمكنت من الدخول الى منطقة الرزامات في صعدة وهي احد اهم معاقل الميليشيات، وتمكنت من تحرير جبل نواف المطل على النقعة والرزامات وظهران الجنوب في السعودية بعد ساعات فقط من تحرير وادي الأشر وحصن الحماد في الرزامات .
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