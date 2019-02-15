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انشقاق قيادات حوثية كبيرة في "عمران" (الأسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - اشارت مصادر الى ان عدد من المشائخ القبليين الذين تروج المليشيا الحوثية انهم معها، اعلنو انشقاقهم عن المليشيا وانضمو الى الشيخ صالح بن سودة.

 

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وأكد ان الشيخ الدوحمي ومشايخ سبتان والشيخ الفايزي والوروي انضموا الى صف الشيخ بن سودة.

 

ورجح المصدر انضمام بقية قبائل العصميات خلال الساعات القادمة الى اخوانهم قبائل عذر.

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