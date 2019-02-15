شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العقوبة الجديدة التي نفذها الحوثيون اليوم بحق شباب صنعاء المحتفلين بعيد الحب..! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظھرت صور متداولة لشباب في صنعاء حلیقي الرأس بعد ان شن الحوثیین عصر الیوم الخمیس حملة على المحتفلین بعید الحب في العاصمة والذي یصادف 14 فبرایر . وقال مصدر ان مسلحي الحوثي قاموا بحملة على الشباب المحتفلین بعید الحب في شارع حدة في صنعاء وقاموا بحلق مقدمة شعر رأسھم بالقوة عقابا لاحتفالھم .

وقال سكان محلیون ان جماعة الحوثي , قامت بإغلاق بعض المحال التجاریة لبیع الھدایا

والورود الطبیعیة بصنعاء، في حین شددت الإجراءات الأمنیة لمنع الاحتفال بھذه

المناسبة. واضافوا بأن عناصر بجماعة الحوثي اعترضوا وضربوا الشباب المرتدین لملابس

حمراء، او یحملون الورود او ھدایا الحب الحمراء.

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