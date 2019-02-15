شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. قبائل "سبتان والفايزي والوروعي ومدوحمي" تعلن إنضمامها لمقاومة "ذو سودة" .. ومقاومة حجور بمحافظة حجة على بعد خطوة واحدة من الإلتحام بمقاومة "عذر" بمحافظة عمران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر قبلي بمحافظة عمران، في تصريح خاص إنضمام قبائل سبتان والفايزي والوروعي ومدوحمي، الى صف مقاومة "ذو سودة" و"عذر" بعمران مساء اليوم. مضيفاً بأن قبائل العصميات أبدت إستعدادها للإنضمام لأبطال "ذو سودة" و"عذر" لمشاركتهم في مواجهة عدوان مليشيات الحوثي الإنقلابية، عليهم وعلى أسرهم .

وأوضح المصدر إن مقاومة حجور في محافظة حجة، تقترب من محافظة عمران للإلتحام بمقاومة ذو سودة وقفلة عذر وذو نخرة التي تسيطر على الطريق العام وعلى مناطقها بالكامل .

وفي السياق ذاته، سخر مصدر قبلي من المزاعم التي تروجها وسائل اعلام مليشيا الحوثي، حول تسليم الشيخ صالح بن سودة ، لنفسه للمليشيات. مؤكداً بأنه لا صحة مطلقا لهذه المزاعم التي تحاول مليشيات الحوثي من ورائها التخفيف من المقاومة الضارية التي تواجهها من قبل أبناء قبائل عذر .

وقال المصدر “ان الشيخ صالح بن سودة، يشارك في خوض أعنف المعارك ضد مليشيا الحوثي في قفلة عذر، وإن الانباء عن اعتقاله محض افتراء”.

ودعا المصدر كافة ابناء القبائل للانتفاضة ضد عصابة الحوثي، وخاصة ابناء قبائل عمران والعصيمات التي يستخدم الحوثي مناطقهم لاراقة دماء اخوانهم في قفلة عذر وفي حجور حجة وغيرها.



كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. قبائل "سبتان والفايزي والوروعي ومدوحمي" تعلن إنضمامها لمقاومة "ذو سودة" .. ومقاومة حجور بمحافظة حجة على بعد خطوة واحدة من الإلتحام بمقاومة "عذر" بمحافظة عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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