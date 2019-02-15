وزير الخارجية اليماني يخرج عن الصمت ويكشف ما وراء الصورة مع نتنياهو

أطلق وزير الخارجية خالد اليماني تصريحات هامة للرد على الحملة التي حاولت الاصطياد ومهاجمته بسبب حضور مؤتمر اورسو والذي صادف تواجد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانبه .

وقال الوزير في تغريدات رصدها كانت مشاركة اليمن في مؤتمر وارسو غاية في الأهمية، تحاورنا مع قادة العالم على طاولة مستديرة كما نفعل دوما في الأمم المتحدة ونقلت رؤية فخامة الرئيس لحل الازمة اليمنية من خلال كبح التوسعية الإيرانية. تم نقاش التهديدات الإيرانية لأمن وسلامة المنطقة ككل والخروج بآليات مشتركة لمواجهتها.

وأضاف: إن موقف اليمن والرئيس هادي من القضية الفلسطينية وشعبها وقيادته ثابت ولا يقبل المزايدة عليه وقد تجلى في توجيهات فخامته عندما قدت التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس. المشاركة في وارسو لم تكن لمناقشة فلسطين بل لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسعية الإيرانية في اليمن.

وأكد الوزير اليماني أن "الاخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية".

وأضاف "كان التواجد اليمني في وارسو، لمواجهة إيران، جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء. محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن".

وأكد أنه التقى بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وقال "نقلت عبره شكر فخامة الرئيس هادي للرئيس ترمب على دعمه المتواصل للشرعية لجهود انهاء الانقلاب والتوصل إلى السلام المستدام".

وأضاف: تباحثنا مخاطر التهديدات الإيرانية لليمن والمنطقة وضرورة التصدي لسياسة إيران التوسعية ودعمها للحوثيين.

وكانت الصورة مع نتنياهو اثارت الجدل وحاولت بعض العناصر الحوثية والمعادية للشرعية والتحالف اثارتها وجعلها وكأنها تطبيع في محاولة للتحريض على الشرعية .