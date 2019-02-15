مقاومة الحشاء بالضالع تصدر بياناً جديداً بعد هزائم الحوثي وتدعو لمساندتها

دعت مقاومة مديرية الحشاء في محافظة الضالع جميع أبناء المديرية والمحافظة ومختلف مناطق اليمن إلى دعمها بعد الانتصارات التي حققتها ضد الميليشيات الحوثية.

جاء ذلك في بيان صادر عنها مساء الخميس، أكدت فيها أن المليشيات الحوثية تلقت ،وتتلقى في هذه اللحظات ضربات موجعة ويتم دحرها في مختلف المواقع ويتم تلقينها دروسا قاسية من قبل أبطال المقاومة وأبطال الجيش الوطني الذين لبوا النداء ولم يبخلو با الغالي والنفيس.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن مقاومة الحشاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ﴿﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّه﴾

يا ابناء مديرية الحشاء المناضلة الصامده الرافضة للمشروع الكهنوتي،الصامدة في وجه العدوان الحوثي الغاشم.

نطمئنكم أننانحقق انتصارات لمسها العدو قبل الصديق عل الرغم من إنعدام الإمكانيات لولا مبادرة الغيورين علي عقيدتهم وعرضهم الذين بفضل الله ثم بفضل تكاتفهم، ومع الصبر سيكون النصر المؤزر .النصر الذي ينتصر للدماء التي سالت ،النصر الذي ينتصر للكرامه ،النصر الذي يسعى اليه الاحرار الرافضين لولاية الفقيه الرافضين للعبودية.

ونؤكد ان المليشيات الحوثية تلقت ،وتتلقى في هذه اللحظات ضربات موجعة ويتم دحرها في مختلف المواقع ويتم تلقينها دروسا قاسية من قبل أبطال المقاومة وأبطال الجيش الوطني الذين لبو النداء ولم يبخلو با الغالي والنفيس.

وبهذا ندعو الاحرار من ابناء المديرية بمختلف القبائل لمساندة أبطال المقاومة والجيش الوطني ان يكونولهم عونا وسندا حتى يتحقق النصر الذي نسعى اليه جميعاً

وكذلك ندعو المغرر بهم من ابناء المديريه للتخلي عن المليشيات ومساندة ابطال المقاومة فأنتم اخواننا ودمائكم هي دمائنا ونؤكد لكم ان هبتنا هي لمستقبل ابناءنا جميعا ولندعو الله أنصرنا في هذه الليلة المباركة.

النصرللحشاء

النصر لليمن لدولة المؤسسات

صادر عن مقاومة الحشاء