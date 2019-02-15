الحكومة اليمنية تُعيد فتح المنفذ الجنوبي لمدينة الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، إعادة فتح المنفذ الجنوبي لمدينة الحديدة (غربي البلاد)، الخاضع لسيطرتها أمام طريق القافلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية.

ووفق مذكرة من رئيس الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء صغير عزيز، مرسلة إلى رئيس اللجنة وقائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، فإن القوات الحكومية فتحت الممرات من كيلو 8 باتجاه الكيلو 16 وشارع الستين والطريق الساحلي.

كما أعلنت الحكومة استعدادها لتسهيل الوصول وإخراج المواد الغذائية من أماكن سيطرتها باتجاه الطريق الساحلي، في حال استمر المسلحون الحوثيون في رفض فتح الممرات الإنسانية التي تقع تحت سيطرتهم.