مؤسسة كل البنات للتنمية توزع 160 حقيبة مأوى لنازحي من الحديدة

أعلنت الفرق الميدانية التابعة لمؤسسة كل البنات للتنمية (AGF) أنها دشنت مؤخراً توزيع حقائب المأوى للنازحين المتأثرين بالصراع ضمن مشروعها توفير المأوى لإنقاذ حياة النازحين الضعفاء بمُديريتي الزيدية والمنيرة بمحافظة الحديدة بتمويل من الصندوق اليمني الإنساني (YHF).

وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فإن المشروع يستهدف أكثر من (1300) أسرة نازحة، ويستفيد منه (9100) فرداً في كلا المديريتين، من خلال توزيع (500) حقيبة مأوى ، وَ(800) حقيبة مواد غير غذائية أساسية، إلى جانب تقديم المساعدات النقدية لإعانات الإيجار، وتمويل المشاريع الصغيرة لأكثر الفئات ضعفاً، وهي من التّدخلات الأكثر استدامة والتي تعترف بالحاجة إلى فرص العيش الكريم إذا ما أتيحت للأسر الفرصة للخروج من دائرة الفقر المنهكة.

الجدير بالذكر أنه سبق تنفيذ المشروع عملية مسحٍ ميداني قامت به المؤسسة، تم من خلاله تحديد المستفيدين من أنشطة وتدخلات المشروع كمرحلة أولى ارتكز عليها المشروع، تم بواسطتها توزيع بطائق المستفيدين من الحقيبة منعاً من التكرار أثناء التوزيع.

ولاتزال الفرق الميدانية التابعة للمؤسسة تواصل التوزيع خلال هذا الأسبوع للوصول إلى جميع المستفيدين، ومواكبةً لحركة النزوح الدائمة والمستمرة وسط تزايد لحجم المعاناة التي تتطلب تكثيف الجهود لخدمة المجتمع، وفقاً للبيان.

وتعاني الحديدة من انتهاكات مستمرة للميليشيات الحوثية التي تسيطر على الموانئ والمدينة وتقوم بإجراءات مستمرة لتجويع المدنيين وفي المقدمة منها عمليات القصف وقطع المرتبات وغيرها من الاجراءات.