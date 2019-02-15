المسوري: الحوثيون هاجموا اليماني ودافعوا عن قابوس

سخر المحامي محمد مهدي المسوري من حملة الحوثيين ضد وزير الخارجية خالد اليماني بعد ظهوره بجوار رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر وارسو.

وقال المسوري في تغريدة رصدها الخليج 365 بحسابه اليوم: خالد اليماني وإستغلال الحوثة، حيث "شاءت الأقدار أن يكون مقعد الوزير اليماني بجوار مقعد رئيس وزراء إسرائيل. فحرك الحوثة وسائل التواصل الإجتماعي لمهاجمته".

وأضاف ان ذلك "بينما دافعوا عن السلطان قابوس عندما إستقبله بحفاوة غير مسبوقة. هذا هو النفاق الحوثي" وقال "أتمنى من أحرار اليمن أن لا يقعوا في الفخ. وكفى".

وكان اليماني واجه حملة حوثية حاولت استغلال ظهوره جوار نتنياهو مع ان موقف اليمن معروف بالوقوف مع القضية الفلسطينية .

من جانبه قال الصحفي مارب الورد بتغريدة: الحوثيون يحاربون اليمنيين تحت شعارات شتى منها مواجهة "العدو الإسرائيلي" وهي شعارات للمزايدة ونعرف ذلك ولكنهم يستخدمونها للتجييش الشعبي وسوف يستغلون صورة اليماني مع النتن لإثبات خطابهم ويجندون مقاتلين ويوزعون لهم صورة مؤتمر وارسو لإثبات أن إسرائيل تقاتلهم وهو هراء طبعاً.

وقالت ماجدة الحداد: ن التفاهة و السخف بغزارة التعليق على صورة خالد اليماني مع رئيس وزراء اسرائيل و كأنها خيانة عظمى!! هذا اجتماع دولي و غبني على خفة العقل حق بني بردقان، عاد اليهودي الصهيوني اشرف منهم، على الاقل لم يقتل ابناء بلاده و لم يتسبب بتشريدهم و تجويعهم!".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قام بزيارة دولة إلى عمان في 26 أكتوبر 2018 حيث التقى السلطان قابوس الذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة. وشكلت الزيارة أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ 1996. وشارك فيها مدير عام الخارجية ومسؤولين آخرين.