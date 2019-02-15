محافظ المهرة يشيد بجهود مدير عام إدارة المراسيم

أشاد محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بالجهود الكبيرة التي يبذلها مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسيم بالمحافظة محمد محسن رعفيت في الارتقاء بعمل المراسيم والتشريفات.

ووفق مصادر "الخليج 365"، أثنى المحافظ باكريت على النشاط الدؤوب لمدير عام المراسيم في تنفيذ مهامه خاصة في اتخاذ الترتيبات اللازمة والتنسيق وتنظيم مراسم الاستقبال والوداع وغير ذلك من الترتيبات الرسمية المتعلقة بكبار قيادات الدولة والشخصيات الرسمية خلال زياراتهم وتواجدهم داخل المحافظة وبصورة مشرفة ، وغير ذلك من الاستقبالات والإعداد للاحتفالات والمهرجانات الرسمية.

وأكد باكريت بأن إدارة المراسم و العلاقات العامة تعتبر من الإدارات المهمة في الهيكل التنظيمي للسلطة وتقع على عاتقها مهام كبيرة وتحتاج إلى كادر مؤهل وقد تم رفدها بإدارة شابة تمتلك خبرة في مجال إدارة المراسيم.