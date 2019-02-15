نادي المكلا بطلا لبطولة المحبة والسلام للعبة الدراجات الهوائية بساحل حضرموت

توج الدرّاج الصاعد علي محمد العطاس بكاس المركز الاول فئة الناشئين فيما نال لاعب المنتخب الوطني هاشم محسن العطاس كاس فئة الكبار اثر حصوله على المركز الاول .

وذلك في اختتام تصفيات بطولة المحبة والسلام لأندية الساحل والهواة التي شهد منافساتها خط مطار الريان الدولي عصر الاربعاء تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الاستاذ نائف صالح البكري ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني واشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل وتنظيم اتحاد الفرع .

وانطلق السباق من امام بوابة حرم مجمع الكليات بجامعة حضرموت بمنطقة فلك .

وكانت المنافسة والندية والاثارة حاضرة في اجواء السباق حتى نهايته اذ قطع فيه المتسابقون حوالي ثلاثين كيلوا مترا ذهابا وايابا في مسار اتجاه خط مطار الريان الدولي وثم العودة بالخط المحاذي وانتهاءً الى موقع انطلاقة السباق .

وعقب الانتهاء قام المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي بمعية رئيس اتحاد الدراجات الهوائية الاستاذ خالد برك بن سعيد والامين العام للاتحاد بكري العمودي واعضاء الفرع ونائب رئيس نادي المكلا الرياضي الاستاد احمد صالح باعكابه بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة في الفئتين الشباب والكبار بالميداليات الملونة والكؤوس والمبالغ المالية التحفيزية اضافة الى تكريم اللجان الفنية والتحكيمية والتنظيمية والاعلامية في البطولة..

والابطال هم على النحو الاتي:

فئة الشباب

الاول علي محمد العطاس

والثاني هاشم خالد الجفري

والثالث عوض عبدالله بن دهري

فئة الكبار

الاول هاشم محسن العطاس

الثاني حامد عبدالله الهدار

الثالث اصيل باسم بامبيقل .

شكر وعرفان

للجهود الكبيرة التي بذلها افراد شرطة النجدة على تامينهم خط السير وكذا ادارة وزارة الصحة بمديرية المكلا في توفيره سيارة اسعاف للحفاظ على سلامة المتسابقين وكذلك حضور لقناة الغد المشرق الفضائية وقناة المكلا المحلية ودورهم في تغطية منافسات السباق مما اعطى نجاحا لها من حيث التنظيم والترتيب والاعداد .

هذا وسيمثل دراجو نادي المكلا اندية ساحل حضرموت في بطولة المحبة والسلام لابطال اندية المحافظات المحررة والتي ستقام في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة .