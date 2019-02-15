تدشين مهرجان سرطان الطفل وحملة (نحبكم 4) لدعم مرضى السرطان بحضرموت

برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني..

دشنت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل)، اليوم الخميس، في قاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت بالمكلا، مهرجان سرطان الطفل وحملة (نحبكم 4) لدعم مرضى السرطان .

وفي الحفل الذي حضره عدد من وكلاء ومستشاري المحافظ ومديري عموم مكاتب الوزارة بالمحافظة وجمع غفير من المواطنين ..

أعلن المهندس محمد احمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤن الفنية تدشين حملة (نحبكم 4) .. مؤكداً وقوف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مع المؤسسة ودعمها نظير ما تقدمه لمريض السرطان ورعايته والعناية به وخصوصاً المرضى من الأطفال .. داعياً رجال الخير والاحسان الى الوقوف إلى جانب المؤسسة ودعمها لتنفيذ برامجها الهادفة التخفيف عن مريض السرطان .

بدوره شكر الدكتور وليد عبدالله البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان جهود كل الداعمين والمساندين للمؤسسة التي ترعى مرضى السرطان .

واكد ان تدشين مهرجان سرطان الطفل وحملة نحبكم 4 يأتي بالتزامن مع احتفال العالم بيوم السرطان 4 فبراير وسرطان الطفل 15 فبراير والذي سيشهد عدة مناشط ووقائع يعود ريعها لمرضى السرطان .. منوهاً بأن المؤسسة تتطلّع قريباً للحصول على شهادة الجودة العالمية ايزو ٩٠٠١ وذلك بالتزامها بالعمل وفق المعايير العلمية والخطط الاستراتيجية الواضحة ورؤيتها التي تهدف الى نشر الوعي الصحي ودعم ومساندة مرضى السرطان ليس في حضرموت فحسب بل في عموم الوطن.. شاكرا وقوف السلطة المحلية بقيادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الدائم مع المؤسسة ودعمها المتواصل .

وأبدع الدكتور عبد القادر بايزيد عضو مجلس أمناء مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان في إلقاء أبيات شعرية مؤثرة عن السرطان وسرطان الطفل .

فيما ألقى الطفل زياد بن بريك كلمة الاطفال المصابين بالمرض أكد فيها ايمان الأطفال المصابين وعزيمتهم وبعث رسائل أمل للجميع ورفع الأكف للمولى تعالى بأن يمنّ عليهم بالشفاء .

وتخلل الحفل ريبورتاج مصوّر عن حملة نحبكم وآخر عن قصة ناجية من السرطان .

واختتم الحفل بتكريم عدد من الجهات الداعمة والمساهمة مع فعالياتها .

كما جرى تكريم الثلاثة الأوائل من الأطفال المصابين المتفوقين في التحصيل العلمي لمرحلة التعليم الأساسي، وتقديم الهدايا للعشرات من الأطفال المصابين والناجين من السرطان .

حضر الحفل وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي و القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حضرموت للدراسات العليا الدكتور هادي الصبان ومدير المركز الوطني لعلاج الأورام بالمكلا الدكتور زكي صعنون .